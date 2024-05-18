СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег донсков
    Автору надо к психиатру показаться, если он уже не в психушке.Спецталон для сла...
  • Денис Ватутин
    Не стоит сравнивать уровень коррупции в СССР и современной России - стоит ли говорить почему?Спецталон для сла...
  • олег донсков
    Теми, кто из правительства подписыаал документы о приватизации патронного завода. Отсюда ноги растут.Страна вернула па...

Спецталон для сладкой жизни

Спецталон для сладкой жизни

ОРУД, ГАИ, ДПС, ГИБДД… - кто из автомобилистов не вздрагивал от ужаса, услыхав внезапно эти чудовищные для водительского уха аббревиатуры? И ведь обоснованных поводов к панической атаке у рядового владельца иного ржавого «Москвича» или «Жигулёнка» как было когда-то, так и сегодня осталось предостаточно…                            Железный конь вместо крестьянской лошадки? Кошмарить своими карательными возможностями тех, кто садится за баранку авто, гаишники начали ещё в далеких «двадцатых».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИР
Игорь Рябин
И откуда ты всё знаешь? Не присутствовал, не видел, но пишешь усердно. Из какой дыры ты вылез то? Похоже из 404 й.... Тьфу на тебя!
Ответить
1 час.
Денис Ватутин
Не стоит сравнивать уровень коррупции в СССР и современной России - стоит ли говорить почему?
Ответить
5 мин.
од
олег донсков
Автору надо к психиатру показаться, если он уже не в психушке.
Ответить
1 мин.

Картина дня

наверх