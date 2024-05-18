ОРУД, ГАИ, ДПС, ГИБДД… - кто из автомобилистов не вздрагивал от ужаса, услыхав внезапно эти чудовищные для водительского уха аббревиатуры? И ведь обоснованных поводов к панической атаке у рядового владельца иного ржавого «Москвича» или «Жигулёнка» как было когда-то, так и сегодня осталось предостаточно… Железный конь вместо крестьянской лошадки? Кошмарить своими карательными возможностями тех, кто садится за баранку авто, гаишники начали ещё в далеких «двадцатых».
Спецталон для сладкой жизни
Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
И откуда ты всё знаешь? Не присутствовал, не видел, но пишешь усердно. Из какой дыры ты вылез то? Похоже из 404 й.... Тьфу на тебя!
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1 час.
Денис Ватутин
Не стоит сравнивать уровень коррупции в СССР и современной России - стоит ли говорить почему?
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5 мин.
од
олег донсков
Автору надо к психиатру показаться, если он уже не в психушке.
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1 мин.
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