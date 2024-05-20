Новосибирская область на сто процентов готова к ЕГЭ и ОГЭ

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона. С докладом о готовности к проведению государственной итоговой аттестации в основной период в Новосибирской области в 2024 году выступила министр образования региона Мария Жафярова.
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