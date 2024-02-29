Все плохо. На Западе раскрыли, как Сырский отреагировал на маневр России

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский раскритиковал высокопоставленных военнослужащих за ухудшающуюся для украинской армии ситуацию на Запорожье и в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.