Все плохо. На Западе раскрыли, как Сырский отреагировал на маневр России

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский раскритиковал высокопоставленных военнослужащих за ухудшающуюся для украинской армии ситуацию на Запорожье и в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
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