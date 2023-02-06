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Уссурийские волейболисты завоевали путевку на первенство Дальнего Востока

Уссурийские волейболисты завоевали путевку на первенство Дальнего Востока

Во Владивостоке прошло первенство Приморского края по волейболу среди юношей и девушек до 15 лет. Бронзу соревнований завоевала команда "Вектор" из Уссурийска, сообщили ИА UssurMedia в министерстве физической культуры и спорта Приморского края.

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