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В Харьковской области неизвестные украли памятник танку Т-70

В Харьковской области неизвестные украли памятник танку Т-70

Неизвестные украли памятник танку Т-70 в селе Оскол Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на начальника сельской военной администрации Геннадия Загоруйко.

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