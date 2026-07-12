В Харьковской области неизвестные украли памятник танку Т-70

Неизвестные украли памятник танку Т-70 в селе Оскол Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на начальника сельской военной администрации Геннадия Загоруйко.
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