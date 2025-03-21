В террористических атаках в Нигере нашли украинский след

Террористы в Нигере, состоящие в организации «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация), ведут обстрелы позиций армии из украинских минометов.
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