Прогноз судьбы вора в законе Шакро Молодого после освобождения

Криминолог Сергеев: вора в законе Шакро Молодого могут привлечь за статус Вора в законе Захария Калашова, известного в преступном мире как Шакро Молодой, могут вновь привлечь к уголовной ответственности после освобождения из колонии, где он отбывает наказание за вымогательство.