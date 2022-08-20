Не только о футболе

859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ritchie Blackmore
    Перед матчем Журавель задавал глупейшие вопросы тренеру Спартака. Подобную картину можно увидеть практически постоянн...Интриги 6-го тура...
  • Максим Комаров
    И без Сандры отшпилили.АНОНС ФУТБОЛЬНОГО...
  • Максим Комаров
    Вообще, всю страну радует и веселит, как Зарема формирует состав Спартака. Чем дольше там Великий «номер 10», тем сме...Интриги 6-го тура...

Каземиро в «МЮ», Мбаппе недоволен аргентинцами в «ПСЖ», Медведев в полуфинале «Мастерса» и другие новости утра

Каземиро в «МЮ», Мбаппе недоволен аргентинцами в «ПСЖ», Медведев в полуфинале «Мастерса» и другие новости утра

Доброе утро! Врываемся в выходные вместе с дайджестом новостей ☀️ 1. «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» о трансфере Каземиро.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх