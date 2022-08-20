Каземиро в «МЮ», Мбаппе недоволен аргентинцами в «ПСЖ», Медведев в полуфинале «Мастерса» и другие новости утра

Доброе утро! Врываемся в выходные вместе с дайджестом новостей ☀️ 1. «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» о трансфере Каземиро.
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