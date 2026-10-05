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ФБР задержало в аэропорту Лос-Анджелеса подозреваемую в шпионаже в пользу КНР

ФБР задержало в аэропорту Лос-Анджелеса подозреваемую в шпионаже в пользу КНР

В международном аэропорту Лос-Анджелеса сотрудники ФБР задержали 34-летнюю жительницу Калифорнии, которую подозревают в работе на китайскую разведку.

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