Начата эвакуация в Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил об эвакуации жителей трех приграничных сел Грайворонского городского округа в виду «сложной оперативной обстановки» — речь идёт о непрекращающихся ожесточённых обстрелах со стороны украинских террористов.
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