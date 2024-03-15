Русская весна
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Русская весна

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Начата эвакуация в Белгородской области

Начата эвакуация в Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил об эвакуации жителей трех приграничных сел Грайворонского городского округа в виду «сложной оперативной обстановки» — речь идёт о непрекращающихся ожесточённых обстрелах со стороны украинских террористов.

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Комментарии
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Александр Плешков
доколе будем терпеть
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19 час.
Константин Самарин
Дожили...
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