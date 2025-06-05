На севере Астраханской области пять часов держался «красный» уровень возможной атаки БПЛА

Данным режим был снят сегодня утром. Сегодня примерно в 2 часа ночи в Ахтубинске был введен введен режим «уровень опасности - красный» в отношении возможной атаки беспилотников ВСУ – об этом сообщил телеграмм-каналы администрации города и врио главы муниципалитета Александра Сивакова.