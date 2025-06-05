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На севере Астраханской области пять часов держался «красный» уровень возможной атаки БПЛА

На севере Астраханской области пять часов держался «красный» уровень возможной атаки БПЛА

Данным режим был снят сегодня утром. Сегодня примерно в 2 часа ночи в Ахтубинске был введен введен режим «уровень опасности - красный» в отношении возможной атаки беспилотников ВСУ – об этом сообщил телеграмм-каналы администрации города и врио главы муниципалитета Александра Сивакова.

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