На севере Астраханской области пять часов держался «красный» уровень возможной атаки БПЛА

Данным режим был снят сегодня утром. Сегодня примерно в 2 часа ночи в Ахтубинске был введен введен режим «уровень опасности - красный» в отношении возможной атаки беспилотников ВСУ – об этом сообщил телеграмм-каналы администрации города и врио главы муниципалитета Александра Сивакова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии