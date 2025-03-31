Эффективность борьбы с экстремизмом в России выросла — Гребенкин

В интервью Александр Гребенкин заявил о росте эффективности борьбы с экстремизмом в России: в 2024 году выявлено 58 случаев финансирования экстремистской деятельности и 211 преступлений, связанных с пропагандой экстремистской символики.
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