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Эффективность борьбы с экстремизмом в России выросла — Гребенкин

Эффективность борьбы с экстремизмом в России выросла — Гребенкин

В интервью Александр Гребенкин заявил о росте эффективности борьбы с экстремизмом в России: в 2024 году выявлено 58 случаев финансирования экстремистской деятельности и 211 преступлений, связанных с пропагандой экстремистской символики.

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