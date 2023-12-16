Архангельский «Водник» обыграл красноярский «Енисей» со счётом 4:3

Ещё один важный для «жёлто-зелёных» матч закончился победой — команда закрепилась на второй строчке турнирной таблицы Чемпионата РоссииОтметим, что всего в рамках Чемпионата страны «Водник» и «Енисей» встречались 93 раза.
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