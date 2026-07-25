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Царьград

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Илон Маск потерял статус триллионера после падения акций компаниях

Илон Маск потерял статус триллионера после падения акций компаниях

Илон Маск иронично назвал себя бывшим триллионером после падения акций SpaceX и Tesla. С 12 июня его состояние достигло $1,45 трлн, но изменения на бирже снизили капитал до $725 млрд.

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