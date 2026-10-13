Дерматолог Галлямова предупредила о риске раздражения кожи от смарт-часов

Постоянное ношение смарт-часов, в том числе во время сна, повышает риск раздражения кожи. Причиной могут стать аллергия или трение, предупредила доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова, сообщает Москва 24 .
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