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Дерматолог Галлямова предупредила о риске раздражения кожи от смарт-часов

Дерматолог Галлямова предупредила о риске раздражения кожи от смарт-часов

Постоянное ношение смарт-часов, в том числе во время сна, повышает риск раздражения кожи. Причиной могут стать аллергия или трение, предупредила доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова, сообщает Москва 24 .

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