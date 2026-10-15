В исследование вошли 91 пациент с раком легкого и 100 здоровых добровольцев. В образцах сыворотки ученые одновременно определяли концентрации группы опухолевых маркеров, факторов роста и белков, участвующих в воспалении, образовании сосудов и регуляции клеточной гибели.