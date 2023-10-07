Россияне предпочитали покупать, а не продавать доллары

О более чем заметном превышении количества покупок американской валюты над ее продажей в стране по итогам прошлого месяца информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий мониторинг от одного из отечественных крупных банков.
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