«Лейкерс» гарантировали себе 3-е место на Западе благодаря победе над «Хьюстоном»

Самый весомый вклад в успех внес разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич, набравший 39 очков (13 из 19 с игры, 5 из 9 из-за дуги и 8 из 14 с линии), 8 подборов и 7 передач при 4 потерях за 31 минуту на паркете.