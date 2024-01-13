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Росптицесоюз: цены на яйца в РФ «одни из самых низких в мире»

Росптицесоюз: цены на яйца в РФ «одни из самых низких в мире»

В 2023 году Россия достигла рекордного уровня производства яиц, произведя 46,3 миллиарда штук, что на 0,2 миллиарда штук больше, чем в 2022 году (46,1 миллиарда штук) и на 1,4 миллиарда штук больше, чем в 2021 году (44,9 миллиарда штук).

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