Новое детское шоу выйдет на децентрализованной криптоплатформе

Производственная студия We Ghosted Media, основанная Крисом Джаммалом (режиссёр «Bob’s Burgers») и Джаклин Демас (продюсер «Peg + Cat»), решила выпустить новый анимационный сериал «Owen Nowhere» не на телевидении и не в стриминге, а через децентрализованную блокчейн-платформу Lamina1.