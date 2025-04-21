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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Праздников и интересных дат припасено на 21 апреля вагон, а потому начинаем

Праздников и интересных дат припасено на 21 апреля вагон, а потому начинаем отмечать прямо с завтрака: *️⃣День сэндвича с яичным салатом + День трюфелей кешью в шоколаде + День зефира + Международный день пряника + День чая — практически шведский стол из праздников, и поговаривают, что до полудня очень даже можно позволить себе что-то сладкое *️⃣Всемирный день творчества и инновационной деятельности — изобретайте и переизобретовывайте всякие чудесные штуки и проявляйте свои таланты *️⃣День женской дружбы + День детского сада + Праздник "цветочного аромата" — мамы могут устроить себе чудесный понедельник: отправить малышат в садик, вытащить подружку на кофе и обязательно, обязательно подарить друг другу цветы Также сегодня отмечается День семьи, День благодарности библиотекам, День основания Рима, День чемоданов, День главного бухгалтера и День прекрасных бульдогов.

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