ВСУ пытались атаковать Крым безэкипажными катерами

Украины пыталась атаковать Крым безэкипажными катерами. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, 24 октября около 4 часов по московскому времени в северной части Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены три безэкипажных катера ВМС Украины.