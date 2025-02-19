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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Территория здоровья.

Территория здоровья.

В наше время, чтобы жить полноценно, трудиться плодотворно, а отдыхать активно необходимо не только поддерживать определённый уровень своего здоровья, но и осознанно участвовать в в укреплении резервных возможностей своего организма.

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