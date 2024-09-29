В Москве прошла культурная и туристическая выставка, посвященная АР Внутренняя Монголия Китая

Москва, 28 сентября /Синьхуа/ -- На ВДНХ в Москве в субботу состоялась культурная и туристическая выставка "Очаровательная Внутренняя Монголия", которая была организована посольством КНР в РФ и Китайским культурным центром в Москве.
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