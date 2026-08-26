Лавров сообщил главе МИД Египта об осложнении ситуации в Чёрном море

Чёрное море снова превращается в пороховую бочку. Пока мировые СМИ следят за Ближним Востоком, Россия и Египет в экстренном порядке обсуждают ситуацию, которая может ударить по глобальной продовольственной безопасности.
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