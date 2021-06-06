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Джоэл Эмбиид может пропустить 1-й матч серии против «Атланты»

Участие центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида в 1-м матче серии второго раунда плей-офф против «Атланты» находится под вопросом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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