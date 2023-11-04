"Ледяная борода на деревьях": В лесу под Петербургом обнаружили красивый и редкий вид грибов

Рассказываем о необычном типе грибов, которые удалось обнаружить на деревьях в лесу под Петербургом.Жители Выборгского района Ленинградской области сорвали уникальный природный кулинарный клад: "волосатый" гриб.
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