Два берега. О разности русской и украинской жизни

М

Мария

Спасибо. Я это написала потому, что у нас слишком много нытья бывает. СМИ не пишут о хорошем, а больше смакуют неприятности, катастрофы. Это способствует депрессивному состоянию людей. Надо и что-то хорошее стараться замечать. Как-то так думаю.