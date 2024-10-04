Театр абсурда
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Театр абсурда

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Два берега. О разности русской и украинской жизни

Два берега. О разности русской и украинской жизни

Украинствующие субъекты продолжают заниматься своим главным и любимым делом — муссировать тезис о якобы отсталости России.

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Комментарии
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М
Мария
Спасибо. Я это написала потому, что у нас слишком много нытья бывает. СМИ не пишут о хорошем, а больше смакуют неприятности, катастрофы. Это способствует депрессивному состоянию  людей. Надо и что-то хорошее стараться замечать. Как-то так думаю.
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9 час.
А
Алексей
А можно не обращать внимания на их, хохлов, бредни? Зачем засорять инет.
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9 час.
т
татьяна
Зачем оправдываться? То что Росся лучше, богаче, сильнее, красивее, современнее, очевидно
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8 час.

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