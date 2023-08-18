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Джокович повел 19:0 в матчах с Монфисом. Это самая разгромная личка в истории

Новак Джокович в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати обыграл Гаэля Монфиса – 6:3, 6:2. Серб повел 19:0 в личных встречах с Монфисом.

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