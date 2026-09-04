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Оборонный сектор США переживает структурный суперцикл роста - Investing.com

Оборонный сектор США переживает структурный суперцикл роста - Investing.com

Оборонный сектор США входит в фазу структурного суперцикла: мировые военные расходы обновляют рекорды, а Пентагон 31 августа 2026 года подписал с Lockheed Martin и General Dynamics семилетние контракты на производство ракет, что усиливает видимость будущей выручки компаний сектора.

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