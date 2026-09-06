Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему плевать через левое плечо нужно именно три раза

Спросите любого, кто только что постучал по дереву и трижды сплюнул через левое плечо, зачем он это сделал.

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