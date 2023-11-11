Стало известно, сколько жителей Алтайского края используют карты "Мир"

За девять месяцев 2023 года этими картами в регионе совершили 309,4 млн операций По состоянию на 1 октября 2023 года в Алтайском краев выдано 4,895 млн карт различных платежных систем, карты "Мир" при этом используют более 2,3 млн жителей региона.