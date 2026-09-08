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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бубнов об отказе Олейникова «Рубину»: «Молодец, правильно сделал. А как ЦСКА в этом отношении? Гинеру не стыдно?»

Александр Бубнов оценил решение полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова перейти не в «Рубин», а в ЦСКА.

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