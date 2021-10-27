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Раскрыты подробности пожара на парковке гипермаркета в Петрозаводске

На подземной парковке на улице Ровио вспыхнула иномарка Вчера вечером в 20 часов 28 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Ровио на подземной парковке гипермаркета горит легковой автомобиль.

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