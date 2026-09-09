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Царьград

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"Я плачу от ужаса": жители Новороссийска рассказали о хаосе во время атаки БПЛА

"Я плачу от ужаса": жители Новороссийска рассказали о хаосе во время атаки БПЛА

Очевидцы ночного налёта беспилотников ВСУ на Новороссийск описали происходящее как хаос: сирены, взрывы и летающие над домами дроны.

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