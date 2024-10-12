Мила Кунис призналась, что помогает ей сохранять счастливый брак

Актриса готовится отпраздновать юбилей семейной жизни. Мила Кунис и Эштон Катчер дружно воспитывают двоих детей LEGION-MEDIAМила Кунис и Эштон Катчер обычно не слишком охотно рассказывают о своем браке и о детях.
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