Мила Кунис призналась, что помогает ей сохранять счастливый брак

Актриса готовится отпраздновать юбилей семейной жизни. Мила Кунис и Эштон Катчер дружно воспитывают двоих детей LEGION-MEDIAМила Кунис и Эштон Катчер обычно не слишком охотно рассказывают о своем браке и о детях.