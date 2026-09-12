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МО: экипаж танка «Прорыв» прорвал оборону ВСУ и 15 км шел под атаками БПЛА

МО: экипаж танка «Прорыв» прорвал оборону ВСУ и 15 км шел под атаками БПЛА

В преддверии Дня танкиста экипаж Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» прорвал украинскую оборону и совершил марш на 15 километров под непрерывными атаками БПЛА ВСУ на Добропольском направлении.

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