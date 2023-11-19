В Симферополе на несколько дней ограничат водоснабжение из-за аварии на Партизанском водохранилище

В связи с устранением аварии на территории гидротехнических сооружений в районе села Кизиловое, подача воды с водохранилища Партизанское на водопроводные очистные сооружения Симферопольского филиала будет ограничена с десяти вечера 19 ноября до, ориентировочно, шести утра 23 ноября.
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