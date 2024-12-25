Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Байден поручил Пентагону усилить помощь Киеву

Байден поручил Пентагону усилить помощь Киеву

Президент США Джо Байден поручил Пентагону увеличить поставки военной помощи Украине. Пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором указано, что Соединенные Штаты продолжат обеспечивать Киев вооружением.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Байден уже никто
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