Байден поручил Пентагону усилить помощь Киеву

Президент США Джо Байден поручил Пентагону увеличить поставки военной помощи Украине. Пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором указано, что Соединенные Штаты продолжат обеспечивать Киев вооружением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии