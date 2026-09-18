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Горькая утрата: Анна Шерлинг из «Следа» ушла слишком рано, но оставила яркий след в сердцах

Сегодня в мире кино и театра настоящая печаль — ушла из жизни Анна Шерлинг. Яркая, искренняя, всегда полная жизни актриса, которую мы запомнили по роли в популярном сериале «След», завершила свой путь в 46 лет.

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