Крымчан, прибывших из Африки, оправят на изоляцию

Глава Крыма Сергей Аксёнов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.«Согласно указу лицам, прибывшим из ряда государств Африки и Специального административного района Гонконг на территорию Российской Федерации, необходимо соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях инфекционного стационара или обсерватора в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия в Российскую Федерацию для непрерывного медицинского наблюдения и ежедневного обследования на COVID-19 методом ПЦР», — говорится на сайте крымского правительства.