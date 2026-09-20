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RT Russia

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Памфилова заявила об «антироссийской вакханалии» вокруг выборов

Памфилова заявила об «антироссийской вакханалии» вокруг выборов

Недоброжелатели России из недружественных стран устраивают «истерику» вокруг проходящих в стране выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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