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НМ ДНР: украинские военные и бойцы «Азова» подожгли с целью провокации корабль «Донбасс» в порту Мариуполя

НМ ДНР: украинские военные и бойцы «Азова» подожгли с целью провокации корабль «Донбасс» в порту Мариуполя

Украинские военные и бойцы националистического формирования «Азов» (запрещено в Российской Федерации) подожгли с целью провокации корабль «Донбасс» в порту города Мариуполя.

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