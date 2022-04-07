НМ ДНР: украинские военные и бойцы «Азова» подожгли с целью провокации корабль «Донбасс» в порту Мариуполя

Украинские военные и бойцы националистического формирования «Азов» (запрещено в Российской Федерации) подожгли с целью провокации корабль «Донбасс» в порту города Мариуполя.
Популярные статьи
- Володин: Госдума будет настаивать, чтобы все выступившие против спецоперации на Украине руководители госструктур были уволены
- Писатель Юрий Поляков предложил ввести новое звание для уехавших из России народных артистов
- СМИ: ВС России под Мариуполем пленили командующего СВ НАТО генерал-лейтенанта Клотье
Свежие комментарии