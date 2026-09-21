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Царьград

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Долги по алиментам и ЖКХ будут учитывать при выдаче кредитов: Это удар по семейной ипотеке – Колташов

Долги по алиментам и ЖКХ будут учитывать при выдаче кредитов: Это удар по семейной ипотеке – Колташов

Банки обяжут учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов. Экономист Колташов предупредил - запрет кредитов за долги по алиментам и ЖКУ коснётся и семейной ипотеки.

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