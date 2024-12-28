Мосбиржа переводит квазироссийские бумаги в третий уровень листинга – основные события 3 января

С 3 января 2025 года Московская биржа ограничивает обращение ряда иностранных ценных бумаг только среди квалифицированных инвесторов и изменит по ним маркировку в связи с регуляторными требованиями, сообщала биржа.
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