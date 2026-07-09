Privy и Jito совместно разрабатывают инструмент для включения Solana-транзакций FullSend

Privy заключила партнерское соглашение с компанией в области Solana-инфраструктуры Jito Labs для создания нового инструмента обеспечения гарантированного включения транзакций под названием FullSend, который поможет гарантировать, что отправленные из кошельков Privy транзакции будут включены в блоки Solana «настолько быстро, насколько это позволяет сеть».