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Privy и Jito совместно разрабатывают инструмент для включения Solana-транзакций FullSend

Privy и Jito совместно разрабатывают инструмент для включения Solana-транзакций FullSend

Privy заключила партнерское соглашение с компанией в области Solana-инфраструктуры Jito Labs для создания нового инструмента обеспечения гарантированного включения транзакций под названием FullSend, который поможет гарантировать, что отправленные из кошельков Privy транзакции будут включены в блоки Solana «настолько быстро, насколько это позволяет сеть».

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