Белый дом: Байден пока не решил, когда проголосует на выборах

Он ожидает возможности отдать свой голос Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден еще не решил, когда проголосует на выборах американского лидера.
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