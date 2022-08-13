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Судно для транспортування зерна до Африки прибуло до українського порту

Суховантаж в українському порту    Судно для транспортування зерна до Африки прибуло до українського порту Перший танкер для перевезення зерна до Африки прибув до одного з чорноморських портів України  Перший, після вторгнення Росії в Україну в лютому цього року, суховантажне судно для перевезення зерна до Африки пришвартувався в п'ятницю в порту «Південний», повідомив міністр інфраструктури […] Сообщение Судно для транспортування зерна до Африки прибуло до українського порту появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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