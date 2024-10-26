Атамекен настаивает на пересмотре изменений Минздрава в работе скорой помощи

Совещание, прошедшее в Национальной палате предпринимателей, было посвящено обсуждению поправок в приказ Министерства здравоохранения «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации».
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