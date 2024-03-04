Лучше таблеток. Врач рассказал, как восстановить кости при остеопорозе

вп

валентина пожиленко

Я была очень подвижным человеком, но в так называемую перестройку после развала СССР на заводе, где я работала, не топили, и, вероятнее всего от холода, у мня стали болеть ноги и мне пришлось ходить, опираясь на трость. Я несколько раз лежала на лечении ног в больнице, но не помогало: изначально после выписки из больницы немножко улучшалось, а потом все возвращалось. И тогда моя соседка, которая была главврачом в одной из больниц, а в годы ВОВ была врачом на фронте, посоветовала попробовать лечить ноги народным образом: помыть сырое яйцо, аккуратно разбить его, вылить белок и желток, и помыть его изнутри. Аккуратно отделить за ненадобностью пленку и просушить, а затем размельчить до состояния порошка на кофемолке. Принимать 1 раз в день перед едой по чайной ложке, запивая водой. Я так делала примерно около полугода и состояние моих ног значительно улучшилось. Я без трости хожу по квартире, а выходя на улицу, лишь слегка опираюсь на трость. Попробуйте те, у кого болят ноги: если не поможет, то и не навредит. Буду рада, если кому-либо поможет мой метод лечения ног.