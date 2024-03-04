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Лучше таблеток. Врач рассказал, как восстановить кости при остеопорозе

Лучше таблеток. Врач рассказал, как восстановить кости при остеопорозе

Если вам поставили диагноз остеопороз, если есть риск переломов или они уже случались, не спешите пить таблетки.

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Комментарии
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вп
валентина пожиленко
Я была очень подвижным человеком, но в так называемую перестройку после развала СССР на заводе, где я работала, не топили, и, вероятнее всего от холода, у мня стали болеть ноги и мне пришлось ходить, опираясь на трость. Я несколько раз лежала на лечении ног в больнице, но не помогало: изначально после выписки из больницы немножко улучшалось, а потом все возвращалось. И тогда моя соседка, которая была главврачом в одной из больниц, а в годы ВОВ была врачом на фронте, посоветовала попробовать лечить ноги народным образом:  помыть сырое яйцо, аккуратно разбить его, вылить белок и желток, и помыть его изнутри. Аккуратно отделить за ненадобностью  пленку и просушить, а затем размельчить до состояния порошка на кофемолке. Принимать 1 раз в день перед едой по чайной ложке, запивая водой. Я так делала примерно около полугода и состояние моих ног значительно улучшилось. Я без трости хожу по квартире, а выходя на улицу, лишь слегка опираюсь на трость. Попробуйте те, у кого болят ноги: если не поможет, то и не  навредит. Буду рада, если кому-либо поможет мой метод лечения ног.
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15 час.
ВЛ
Валентина Лебедева
Этот рецепт реально помогает, испытано на себе, только не увлекаться этим, не более 10 дней, затем перерыв 10 дней и еще 10 дней &quot;покушать&quot; порошок. И еще: порошок этот желательно не водой запивать, а смешать с маслом, сливочным, на худой конец с растительным, так кальций лучше усваивается в организме человека.
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14 час.

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